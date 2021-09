Napoli, difesa blindata: Spalletti ha un ‘segreto’

Difesa blindata per il Napoli di Luciano Spalletti: due i gol subiti in campionato, da tre match la squadra azzurra non subisce reti. La formazione partenopea sembra aver registrato la retroguardia, anche se in Europa League ha incassato due reti dal Leicester. Eppure in Serie A la difesa sembra un vero e proprio bunker:

I numeri nel calcio hanno sempre un loro perché ed avere la migliore difesa del campionato aiuta moltissimo. Non prenderle significa che a volte basta anche un gol per portare i tre punti a casa. In questo momento, dopo sei giornate di campionato, il Napoli ha la migliore difesa di tutto il campionato. Sono solo due i gol subiti, con il Milan secondo in classifica che ne ha subito uno in più. Sarà un caso ma l’Inter è terza con 7 reti subite e la Roma è quarta con 8 reti subite.

Difesa Napoli: fattore Rrahmani

C’è un altro dato da considerare, ovvero l’ingresso in campo di Amir Rrahmani. Il difensore era la quarta scelta per Gennaro Gattuso. Addirittura pare che l’utilizzo del difensore kosovaro sia stato uno dei fattori di litigio tra Gattuso ed Aurelio De Laurentiis. In ogni caso Rrahamani si è preso il posto da titolare al fianco di Koulibaly, difensore senegalese ritornato ai livelli mostre delle stagioni passate. Con Rrahamani in campo da titolare nelle ultime tre partite il Napoli non ha preso gol e questo è sicuramente uno dei ‘segreti’ di Spalletti. Certo un giocatore da solo non può fare la differenza, ma è sicuramente un dettaglio da tenere in considerazione. L’ex Verona gioca semplice e pulito, quando serve si lancia anche in area di rigore, magari piazzandoci una zampata. Ora la difesa del Napoli può sorridere, ma Spalletti chiede di aumentare l’attenzione, perché vuole evitare di prendere gol in momenti di relax mentale e vuole blindare la retroguardia anche in Europa League.