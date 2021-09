Osimhen, come Benzema e Haaland. L’attaccante del Napoli tutto gol e famiglia

Osimhen ha segnato 6 goal nelle ultime quattro partite come Benzema e persino meglio di Haaland, fermo a quota cinque.

OSIMHEN, 6 GOAL COME BENZEMA E MEGLIO DI HAALAND

Victor Osimhen, sempre più leader del Napoli sapientemente guidato da Luciano Spalletti. Nel posticipo contro il Cagliari è arrivato il fatidico 6 su 6 alla voce vittorie grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari. Una vittoria senza grossi patemi inaugurata, manco a dirlo, dalla zampata vincente dell’attaccante nigeriano, il quale poi si è anche procurato il rigore del 2-0 trasformato da Insigne.

Quello contro i sardi è stato il primo centro stagionale allo stadio Maradona per Victor Osimhen. Nonché il sesto complessivo in stagione annoverando nel conteggio Serie A ed Europa League.

In rigoroso ordine: Doppietta al Leicester, goal all’Udinese, un’altra doppietta alla Sampdoria e infine il timbro contro la banda Mazzarri. Per un computo totale di 6 goal in 4 partite che lo proiettano nel gotha dei bomber europei in questo primo assaggio di stagione.

Sei 6 goal nel mese di settembre. Al pari di un certo Karim Benzema e sopra a Erling Haaland che si è fermato – si fa per dire – soltanto a cinque. Cifre che non mentono: tra i bomber più prolifici del panorama europeo Osimhen ha fatto definitivamente irruzione. La sensazione diffusa è che voglia rimanerci a lungo.

OSIMHEN ALLE FESTE PREFERISCE LA SUA CASA DI POSILLIPO

Victor Osimeh sta spopolando in campo preferisce la serenità della sua abitazione sulla collina di Posillipo alla frenesia della città. Con un filo diretto coi familiari a Lagos, come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

La Napoli di Osimhen è fatta di cose semplici, di lunghe serate trascorse sul terrazzo di casa ad ammirare la grandiosità del golfo e l’immensità del mare. La Napoli di Victor Osimhen è la più bella, che si eleva sulla collina di Posillipo e va ad adagiarsi in fondo a Marechiaro, dove cielo e mare sembrano toccarsi. È di poche pretese l’attaccante nigeriano. Alle notti tentatrici preferisce la serenità della sua casa”.