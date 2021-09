Napoli, Osimhen come Benzema: meglio di Haaland

Victor Osimhen come Karim Benzema, meglio di Erling Haaland e Chrstopher Nkunku. Il nigeriano del Napoli è il miglior bomber europeo. I dati di OptaPaolo fotografano esattamente il momento magico di Osimhen, calciatore che nella scorsa stagione ha dovuto fare i conti con tanti, troppi inconvenienti. Infortuni e Covid 19 ne hanno minato l’ascesa ed hanno lasciato la squadra di Gattuso senza il suo bomber principale. In questo inizio di campionato Osimhen ci aveva ‘provato’ a ricascare in un tunnel con quella espulsione col Venezia, ma Spalletti ed i compagni sono stati bravi ad acciuffarlo in tempo. Dal rientro nella gara con la Juventus non si è più fermato in termini di prestazioni.

Napoli-Cagliari: il video dei gol

Bomber europei: la classifica

Osimhen come Benzema, meglio di Karim the dream. Si, perché il bomber del Real Madrid, autentico fenomeno, ha giocato una partita in più. Il nigeriano del Napoli ha all’attivo 6 gol in 6 partite, niente male come statistica. Al terzo posto c’è un certo Haaland, altro giocatore stratosferico, con 5 reti e poi Nkunnku. Osimhen si è sbloccato con la doppietta al Leicester, da quel momento in poi non si è più fermato segnando anche ad Udinese, Sampdoria e Cagliari. Ecco la classica dei marcatori europei con Osimhen e Benzema a pari merito:

6 gol Osimhen

6 gol Benezema

5 Erling Haaland

5 Chrstopher Nkunku.

Osimhen può crescere

Il fattore impressionante di Victor Osimhen è sicuramente la sua velocità. Ma quello che maggiormente deve far riflettere è che può ancora crescere. Sia in termini di tecnica individuale, ma anche in termini di concentrazione e precisione sotto porta. Il nigeriano ha 22 anni e qualche difetto se lo porta dietro oramai da parecchio, ma già rispetto alla scorsa stagione ha fatto vedere dei miglioramenti. Ora toccherà a Spalletti continuare a seguirlo per farlo diventare ancora più forte.