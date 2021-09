Napoli-Cagliari: oltre il risultato, arriva un’ottima notizia per Spalletti

Luciano Spalletti torna primo in Serie A con la vittoria del suo Napoli sul Cagliari, tre punti fondamentali che fanno grande morale. Ma dallo stadio Diego Armando Maradona arriva anche una grande notizia per il tecnico di Certaldo, il recupero di calciatori fondamentali. Nella lista dei convocati del Napoli per la sfida col Cagliari c’erano anche Diego Demme e Dries Mertens. Entrambi reduci da una operazioni ed entrambi mai utilizzati in questo inizio di campionato. Praticamente due nuovi acquisti per Spalletti che con il rientro di Demme può finalmente avere qualche soluzione in più a centrocampo, dato che fino ad ora ha potuto contare solo su Anguissa e Fabian Ruiz. Con Zielinski ed Elmas a fungere da trequartista o mezz’ala. Demme ha avuto anche modo di debuttare, qualche minuto al posto di Ruiz, mentre per Mertens il ritorno sul campo da gioco è ancora rimandato.

Il recupero di Demme e Mertens è sicuramente un’ottima notizia per Spalletti che ha ancora altri due calciatori fuori. Ghoulam e Lobotka possono essere altre due pedine fondamentali. Lo slovacco prima dell’infortunio aveva fatto vedere delle ottime cose in mediana, mentre l’algerino può dare il cambio ad un ottimo Mario Rui. Spalletti ha detto che per ora non serviva il turnover, ma arriverà il tempo dei cambi. Ed allora bisogna recuperare tutte le pedine a propria disposizione, perché la stagione si annuncia lunga ed ingolfata di impegni.

