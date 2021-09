Osimhen devastante – Corriere della Sera: “Qual è il suo valore di mercato?”

Victor Osimhen assoluto protagonista di Napoli-Cagliari. L’attaccante nigeriano è stato autore di un gol ed ha provocato il rigore. Un inizio di stagione super per Osimhen che ha eguagliato Benzema per reti segnati, staccando anche un certo Haaland. Spalletti si sta coccolando il suo giocatore, come si capisce dalla reazione dopo il rigore provocato proprio dal nigeriano che con una finta ha mandato fuori giri l’esperto Godin.

Corriere della Sera si interroga sul reale valore di Osimhen. Fino ad oggi si è sempre detto che il Napoli ha pagato troppo il nigeriano. Ma ora quei 70 milioni di valutazione complessiva non sembrano poi tantissimi. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Assoluto protagonista il centravanti nigeriano del Napoli: finora sei gol (quattro in

campionato), il primo nello stadio di casa. Ogni suo tocco di palla è accompagnato dal boato dello stadio. Costringe Godin a fermarlo con un fallo da rigore, Osimhen concede a capitan Insigne il tiro dal dischetto. Si è fatto aspettare per un anno, ma sta ricambiando l’investimento oneroso del club con gli interessi. Quale sia il suo valore di mercato è difficile dirlo, ma di certo il suo cartellino vale di più dei settanta milioni spesi dal Napoli. Standing ovation per lui quando è uscito dal campo“.