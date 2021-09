Formazione Napoli: con lo Spartak Mosca cambio modulo e turnover

La formazione del Napoli con lo Spartak Mosca prevede cinque cambi ed un nuovo modulo per mister Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli avvierà il turnover che fino ad ora aveva rimandato. In Europa League si cercherà di dare spazio a chi aveva giocato meno fino ad ora, anche perché il tecnico ha a sua disposizione una rosa valida. Difficile far riposare Anguissa e Fabian Ruiz dato che Demme non è ancora al top e Lotobka è ancora fermo ai box. Le soluzioni migliori il Napoli le ha in difesa ed in attacco, in questo reparto può avere più chance per applicare il turnover.

Spalletti pensare ad una formazione per Napoli-Spartak Mosca con un nuovo modulo. Secondo Gazzetta dello Sport si punterà sul 4-3-3 con Elmas a centrocampo e Zielinski in panchina. Ritorna anche Meret tra i pali. I cambi in difesa saranno due con Manolas al posto di Rrahmani e Malcuit che giocherà dal primo minuto sulla fascia destra al posto di Di Lorenzo. Inamovibile Koulibaly, così come Mario Rui. In attacco Lozano prenoto un posto da titolare nella formazione del Napoli che gioca con lo Spartak in Europa League, appuntamento oggi alle 18.45 (ecco dove vederla). Conferme nel reparto avanzato per Insigne ed Osimhen. Il nigeriano vuole chiudere in bellezza un mese di settembre da urlo, che lo ha visto realizzare 6 gol fino ad ora.

Gli azzurri alla prima partita di Europa League hanno pareggiato sul campo del Leicester. Ora è necessario prendere i tre punti per cominciare ad orientare il girone. Il Napoli deve cercare di arrivare primo per poter saltare un turno nella competizione europea. Spalletti farà ruotare i suoi uomini, ma con la rosa a disposizione ha comunque delle buone chance di fare bottino pieno, anche se il tecnico conosce bene il calcio russo e sa non si può sottovalutare lo Spartak.