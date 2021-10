Cori razzisti contro Vlahovic, attaccante quasi in lacrime – VIDEO

Cori razzisti contro Dusan Vlahovic attaccante serbo in forza alla Fiorentina, a gridare sono i tifosi dell’Atalanta. “Sei uno zingaro” questo cantano a gran voce i tifosi dell’Atalanta. Questa volta non sono un gruppetto, non sono un piccolo numero di persone come spesso si dice. Il video dei cori razzisti a Vlahovic fa sentire come quasi tutto lo stadio intoni quel coro senza alcun senso. Perché non si capisce per quale assurdo motivo una persona debba essere oggetto di razzismo.

Nel video si vede Vlahovic nello stadio dell’Atalanta che dovrebbe fare un’intervista ma che non riesce a parlare. Questo perché i cori razzisti “sei uno zingaro” ripetuti continuamente, sovrastano qualsiasi cosa. Lo stesso calciatore non riesce ad articolare le parole perché gli viene da piangere. Ma i tifosi della Fiorentina non hanno imparato quasi nulla da quanto accaduto ad un loro calciatore. Perché nell’ultima giornata di campionato cori razzisti sono stati intonati anche contro Anguissa, Osimhen e Koulibaly. In particolare il difensore senegalese è stato vittima di questi cori. “Sei una scimmia” hanno detto a Koulibaly. Un’offesa senza alcun senso, così come quella rivolta a Vlahovic della Fiorentina da parte dei tifosi dell’Atalanta.

Intanto per tornare alle cose di calcio Vlahovic ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina, a renderlo ufficiale è stato lo stesso presidente Rocco Commisso. La Juventus sta cercando di convincere l’attaccante serbo a non rinnovare per vestire il prossimo anno la maglia bianconera.