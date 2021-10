Koulibaly: “Mi hanno chiamato scimmia di merda”, la richiesta del difensore

Kalidou Koulibaly: “Mi hanno chiamato scimmia di merda” arriva netta la denuncia del difensore del Napoli, offeso a Firenze. Koulibaly ritorna sui cori razzisti del Franchi lo ha con un post sui social in cui denuncia quanto accaduto. Il difensore senegalese ha raccontato tutto alla Procura federale, ma ha voluto ribadire quanto accaduto attraverso i social. Perché quanto accaduto in Fiorentina-Napoli, quei cori razzisti sono frutto di ignoranza e cattiveria e vanno denunciati. Non usa mezze misure Koulibaly che da sempre si batte per la lotta al razzismo e che già in passato, come contro l’Inter è stato oggetto della deficienza di alcuni soggetti.

“Scimmia di merda” l’offesa lanciata a Koulibaly dai tifosi della Fiorentina, come scrive il difensore nel post.

«Scimmia di merda». Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre.