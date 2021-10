Gazzetta lancia il Napoli: “Non è più solo una candidatura allo scudetto”

Il Napoli vince con la Fiorentina e centra la settima vittoria consecutiva, gli azzurri in piena lotta per lo scudetto. Ventuno punti raccolti in sette partite fanno del Napoli una candidata allo scudetto. A questo punto Luciano Spalletti non si può nascondere. La vittoria di Firenze rappresenta una prova di forza del Napoli. Gli azzurri hanno saputo vincere contro una squadra compatta che ha messo in difficoltà chiunque. Nel gol di Rrahmani c’è una genialata di Spalletti che fa capire anche quante armi ha a disposizione il tecnico azzurro.

Lo scudetto per il Napoli diventa un obiettivo ma senza perdere di vista le difficoltà di una stagione lunga e complicata. Ma Gazzetta punta sul Napoli e scrive: “Non più una candidatura allo scudetto, ma un tentativo di dittatura sul campionato. È impressionante come Luciano Spalletti in tre mesi sia riuscito a elevare così in alto un gruppo che, Anguissa a parte, è il calco della formazione della scorsa stagione. Il Napoli ha forza e tecnica, mantiene i giusti equilibri tattici e conferma di essere diventata una macchina da gol sulle palle inattive. Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto“.

Intanto il Napoli si gode la settima vittoria di fila e va al riposo da prima in classifica. Spalletti si gode un Rrahmani in formato super che sta dando equilibrio al reparto difensivo, sfruttando le grandi abilità di Kalidou Koulibaly che è diventato finalmente, e non solo tecnicamente, il leader della retroguardia partenopea. Ma il tecnico del Napoli per la lotta scudetto può contare su un gruppo forte e coeso. L’acquisto di Anguissa ha dato spessore al centrocampo. Il rientro di Ounas (ora infortunato ndr) può dare imprevedibilità alla manovra. Ma in generale il tecnico toscano ha rivitalizzato una rosa che sembrava persa e senza possibilità di recupero.