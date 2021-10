Cori razzisti a Koulibaly, la Procura Federale ha registrato tutto. Arriva la richiesta della SSC Napoli

I cori razzisti a Kolibaly, Osimhen e Anguissa nel finale di Fiorentina-Napoli finiscono nel mirino della procura federale. Interrogato anche Il giornalista di DAZN che ha riportato per primo la notizia.

FIRENZE: CORI RAZZISTI A KOULIBALY

La bella partita tra Fiorentina e Napoli, incerta fino all’ultimo secondo, è stata rovinata dall’ennesimo episodio di stampo razzista che purtroppo interessa il mondo del calcio: stavolta, a ricevere spregevoli insulti, sono stati Kalidou Koulibaly, Zambo Anguissa e Victor Osimhen.

Come riportato da DAZN, i tre giocatori azzurri sono stati bersagliati da alcuni tifosi viola con degli ululati subito dopo il triplice fischio dell’arbitro Sozza: Osimhen, in particolare, avrebbe reagito verbalmente. “Continuate, continuate” Ma la vergogna non è finita qui: dopo aver svolto l’intervista, all’altezza del tunnel che porta agli spogliatoi, Koulibaly ha ascoltatodagli spalti un epiteto rivolto a lui che lo ha indotto a rispondere in forte senso di sfida, stufo di essere il bersaglio di questi incivili. “Hai detto scimmia? Vieni qui a dirmelo”. CORI RAZZISTI AI GIOCATORI DEL NAPOLI, INTERVIENE LA PROCURA FEDERALE

Il Carlo Alvino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli hariportato un retroscena su quanto avventuro nel post partita tra Fiorentina e Napoli . “Ho un importante aggiornamento sulla questione dei cori razzisti.

La Procura Federale presente con dei tesserati a Firenze ha ascoltato e registrato tutto l’accaduto. Il giornalista di DAZN che per primo ha riportato la notizia sui cori è stato interrogato dalla procura Federale e ha confermato.

Anche Koulibaly è stato interrogato dalla Procura. La SSC Napoli chiede di essere intransigente in merito a questa incresciosa situazione“.

Purtroppo, come risaputo, non è la prima volta che Koulibaly riceve un trattamento del genere nel corso della sua avventura in Italia. Da capire se saranno presi dei seri provvedimenti o se tutto finirà – colpevolmente – nel dimenticatoio.