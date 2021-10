Fiorentina-Napoli, a fine gara cori razzisti contro Osimhen, Anguissa, e Koulibaly. Il difensore del Napoli si scaglia contro i tifosi viola

Cori razzisti dei tifosi viola ai danni di Osimhen, Anguissa, e Koulibaly. Il difensore del Napoli non ci sta e risponde agli insulti.

CORI RAZZISTI A KOULIBALY, ANGUISSA E OSIMHEN

Il Napoli di Spalletti sbanca anche Firenze e centra la settima vittoria consecutiva in campionato che lo porta alla sosta in vetta alla classifica a punteggio pieno (solo Sarri ha fatto meglio di lui come striscia iniziale, 8 vittorie consecutive nel 2017-2018). Lozano e Rrahmani firmano il successo al Franchi in rimonta dopo il vantaggio viola firmato da Martinez Quarta e danno un’altra risposta importante al campionato. Quello di Firenze è stato un esame di maturità superato dagli azzurri, che continuano a dare risposte importanti soprattutto dal punto di vista della personalità. Portare a casa tre punti su un campo così difficile e dopo essere andati sotto, non è un’impresa da squadra qualunque.

A fine gara come ha riportato DAZN uno spiacevole episodio ha coinvolto Osimhen, Anguissa, e Koulibaly. Dalla curva dei tifosi viola sono volati cori razzisti e tanti buuu nei confronti dei giocatori africani. Anguissa ha sorriso facendo finta di nulla. L’attaccante nigeriano che ha risposto agli autori del vergognoso gesto: “Continuate, Continuate”. I tifosi della fiorentina hanno cominciato ad urlare “Scimmia” a quel punto, racconta il cronista di DAZN: ” Koulibaly è corso sotto la curva viola, gridano “venimelo a dire in faccia Sciamma.“.

KOULIBALY E LA LOTTA AL RAZZISMO

Spalletti e il suo staff hanno condotto negli spogliatoi i tre. Koulibaly è testimonial alla lotta contro al razzismo nel calcio. Non è la prima volta che il giocatore viene bersagliato dai cori razzisti dei tifosi avversari. Evidentemente questo è il prezzo da pagare per essere tra i difensori più forti del mondo capace di anulare tutto e tutti, compreso quel Valovic, tanto decantato dalla stampa nazionale, ma contro il K2 non è pervenuto.

