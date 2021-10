Fiorentina-Napoli: infortunio per Ounas, il comunicato ufficiale

Adam Ounas salta per infortunio Fiorentina-Napoli, l’attaccante non sarà a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Nella formazione del Napoli con la Fiorentina non potrà esserci Ounas per un problema al retto femorale. L’algerino non era inserito tra i probabili titolari, ma averlo in panchina sarebbe stata un’ottima arma per Spalletti che spesso gli ha dato spazio a partita in corso.

Ounas sarà fuori per infortunio, ecco il comunicato ufficiale della società azzurra: “Adam Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro“. Nei prossimi giorni si capiranno meglio i tempi di recupero per l’infortunio di Ounas. La prossima settimana il campionato si ferma per la sosta, lasciando spazio alle Nazionali. Il calciatore avrà dunque tempo per recuperare prima di tornare di nuovo a disposizione di Spalletti.

Ounas da giocatore sul mercato è passato ad essere preso in grande considerazione da Spalletti che lo ha convinto a restare in azzurro. Il tecnico del Napoli punta molto sulla sua capacità di saltare l’uomo, soprattutto a partita in corso, quando gli avversari sono più stanchi. In questa stagione Ounas non è partito mai titolare in campionato, ma la considerazione del tecnico azzurro resta. L’infortunio di Ounas non sembra destare grande preoccupazione in casa Napoli. Il giocatore potrebbe recuperare in 14 giorni, anche se in questi casi la situazione va sempre monitorata giorno dopo giorno. Molto dipende da come si sentirà il calciatore e dalla sua capacità di assorbire l’infortunio. Ai box, per ora, resta fermo anche Lobotka, centrocampista che ha subito un infortunio con la Nazionale slovacca. Spalletti spera di recuperarlo dopo la sosta per le nazionali.