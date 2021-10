FIORENTINA-NAPOLI: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il Napoli si scontra con la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze: Spalletti punta su Lozano, Osimhen e Anguissa, Italiano ritrova Gonzalez. Gli azzurri vanno a giocare in trasferta con la voglia di continuare ad allungare la striscia di vittorie consecutive ora ferma a sei. Dopo la vittoria dell’Inter, con errore netto di Pairetto a favore dei nerazzurri, il Napoli deve difendersi dalle squadre che inseguono. La Lazio di Sarri sconfitta dal Bologna, mentre la Juventus ha centrato la terza vittoria di fila in campionato.

Fiorentina-Napoli: Formazioni ufficiali

Sky si sofferma sulle probabili formazioni del match del Franchi, sfida che si gioca alle ore 18.00 in diretta su Dazn. Italiano ritrova Nico Gonzalez, graziato dal giudice sportivo e che quindi torna disponibile dopo solo una giornata di squalifica. In difesa Martinez Quarta è in vantaggio su Igor, mentre Castrovilli non figura nemmeno tra i convocati.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano

Luciano Spalletti dopo il turnover in Europa League si affida di nuovo ad Anguissa e Osimhen titolari. Mentre il ballottaggio Meret-Ospina sembra favorire il colombiano. In difesa riecco Rrahmani. In attacco spazio a Lozano dal primo minuto con Insigne.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti