Meret di nuovo in ballottaggio con Ospina: filtra la decisione di Spalletti

Alex Meret in ballottaggio con David Ospina, Spalletti dovrà decidere chi mandare in campo nella partita con la Fiorentina. Ad inizio stagione i ruoli sembravano chiari con Meret sempre titolare nel Napoli, poi l’infortunio dell’ex Spal ha minato le certezze. Ospina è tornato dalla Colombia per giocare in extremis la sfida con la Juventus, da quel momento in poi ha sfoderato sempre buone prestazioni. Meret invece è tornato titolare in Napoli-Spartak Mosca. Ora Spalletti si trova a dover decidere chi mandare in campo in Fiorentina-Napoli.

Secondo Il Mattino al momento Meret e Ospina sono in ballottaggio, anche se c’è un favorito: “Domani, in realtà, i dilemmi sono solo due: non chiamiamoli “titolarissimi” ma sono qualcosa di molto simile ed è facile prevedere che la formazione sarà assai simile a quella di domenica con il Cagliari. La prima, in porta: con Meret disponibile, Spalletti torna di nuovo a dover decidere. L’impressione è che toccherà a Ospina anche se il giovane portiere, in estate, era certo che non ci sarebbero stati ballottaggi tra i pali. Ma il colombiano ha mostrato (con la Sampdoria in particolare) di essere in buona condizione“.

Il ballottaggio tra Meret e Ospina non è l’unico che agita la vigilia del match con la Fiorentina. Il tecnico farà rientrare sicuramente Anguissa e Osimhen dal primo minuto. Dovrà decidere però se dare fiducia a Politano oppure affidarsi a Lozano titolare. L’italiano non ha impressionato con lo Spartak e potrebbe sedersi in panchina. Scalpita anche Ounas che fino ad ora non ha mai giocato titolare. Difficile che si possa vedere in campo dal primo minuto con la Fiorentina, a meno che il tecnico del Napoli non decida di sorprendere tutti. In difesa rientrerà Rrahamani con Mario Rui che potrà essere regolarmente schierato per la partita di campionato al Franchi di Firenze.