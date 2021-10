Mancini sicuro: “Corsa scudetto, la Juve rientrerà. Campionato divertente” – VIDEO

Roberto Mancini a Bobo Tv parla della corsa scudetto, con la Juventus che al momento sembra tagliata fuori dai giochi. Il ct è convinto che alla fine i bianconeri rientreranno in corsa per il titolo: “La Juventus rientrerà ma ci sono 7-8 squadre che lottano per il vertice. E’ un campionato divertente, le squadre stanno cercando di giocare bene e mi sembra un segnale importante“. Al momento al primo posto c’è il Napoli a punteggio pieno con 10 punti di vantaggio sulla Juve. I bianconeri di Allegri sono in ripresa con due vittorie di fila, anche se oggi giocheranno il derby Torino-Juventus.

Il commissario tecnico Mancini a Bobo Tv ammette che gli manca un po’ “allenare un club ed il lavoro quotidiano. Anche se quando si gioca così tanto in questi mesi mi manca di meno. Ma quando invece devono passare quattro o cinque mesi sento maggiormente questa differenza“. Mancini dopo l’Europeo vinto dall’Italia ammette che ha avuto la “tentazione di andare ad allenare “l’Independiente in Argentina“. Alla fine è rimasto sulla panchina dell’Italia a giocarsi la Nations League “competizione che sembra non importare, ma che invece vede dentro squadre molto forti come la Spagna ad esempio“.

Mancini ritorna anche su Euro2020 e dice: “Era stimolante che tutti pensassero che non ci fossero giocatori all’altezza. Io ho sempre creduto che di calciatori bravi in Italia ce n’erano e ce ne sono. Il nostro obiettivo era giocare bene e far divertire i nostri tifosi“.