Fiorentina, Briaghi avvisa il Napoli: “Non abbiamo paura della prima della classe, Presseremo subito”

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina non teme il Napoli: “Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe”.



BRIAGHI SPAVENTEREMO IL NAPOLI

Il Napoli sbarca all’Artemio Franchi di Firenze alla caccia della settima vittoria consecutiva in campionato. I partenopei, a punteggio pieno, puntano a mantenere il comando della graduatoria dopo l’impegno di Europa League terminato con la bruciante sconfitta interna per 2-3 contro lo Spartak Mosca.

Cristiano Biraghi , terzino della Fiorentina non teme il Napoli. Il calciatore ai microfoni del GR Toscana avvisa la squadra di Spalletti: “Vincere contro la Fiorentina non sarò facile”.

“La Fiorentina riuscirà a spaventare anche il Napoli? È la nostra mentalità. Da quando è arrivato il mister abbiamo iniziato a giocare in un certo modo e mettere pressione all’avversario fin da subito è una delle caratteristiche che ci ha fatto fare buone prestazioni finora. Il nostro atteggiamento non cambia anche se giochiamo contro la prima della classe”.

CASO VLAHOVIC

Cristiano Biraghi ha poi aggiunto: “Cosa penso di ciò che sta accadendo intorno al rinnovo di Vlahovic? A noi interessa che sia tranquillo e sereno, allenandosi come ha sempre fatto. Gioca come ha sempre giocato e poi le cose tra lui e la società le risolvono tra loro, l’importante è che non vadano a intaccare la serenità dell’ambiente. Ma non penso che succederà: si risolverà tutto”.