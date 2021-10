Lozano racconta: “Potevo perdere l’occhio. Spalletti punta su di me”

Hirving Lozano torna a parlare del suo infortunio e lo fa ad Espn. Il messicano fa il punto anche sul momento del Napoli. Il calciatore si alterna spesso con Politano sulla fascia destra, ma dice di sentire la “fiducia del tecnico“. “Abbiamo iniziato molto bene ed abbiamo grandi giocatori, siamo in corsa per tutti gli obiettivi e vogliamo continuare a rincorrerli“. Lozano su Spalletti non ha dubbi: “Mi sta aiutando molto, sento la sua fiducia dal primo giorno che l’ho conosciuto”.

Il calciatore messicano parlando ad Espn ha fatto il punto anche sul campionato di Serie A: “Ci sono squadre molto preparate. Ogni partita è molto complicata, non ci sono match scontati ed anche l’ultima della classe può battere la prima, la mentalità è molto cambiata negli ultimi anni“.

In estate Lozano ha subito un grave infortunio che ha rischiato di fargli saltare completamente la carriera. A rivelarlo è lo stesso giocatore messicano che dice: “Durante la partita di Gold Cup ho subito una lesione molto forte, grazie a dio non ci sono state complicazioni peggiori. Sarebbe bastato davvero molto poco perdere l’occhio. L’infortunio mi ha cambiato molto, ho avuto paura per me e per la mia famiglia“. Fortunatamente Lozano ora sta bene ed è tornato ad essere uno dei punti fermi della squadra di Spalletti, in grado di cambiare le partite anche quando viene chiamato dalla panchina.