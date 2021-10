Serie A: Il Bologna travolge la Lazio di Sarri. Il video dei gol

Il Bologna batte la Lazio 3-0 nella partita valida per la settima giornata di Serie A, in rete Barrow, Theate e Hickey. Espulso Acerbi. Partita dominata nel punteggio da parte del Bologna che riesce a battere la Lazio con un netto 3-0 che ferma gli uomini di Maurizio Sarri ad 11 punti in classifica, gli stessi che ha ora il Bologna. I biancocelesti dopo le fatiche di Europa League prendono una sonore sberla dal Bologna, condizionati anche dall’assenza di Immobile. Ecco il video di gol di Bologna-Lazio:

Barrow

Theate

Hickey