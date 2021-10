Moviola: Pairetto in soccorso dell’Inter: assurdo non espellere Handanovic

Samir Handanovic andava espulso nella sfida Sassuolo-Inter, la moviola della sfida del Mapei Stadium non lascia scampo a Pairetto. A finire sotto accusa nella moviola di Sassuolo-Inter c’è anche il Var che non interviene sul fatto commesso dal portiere dei nerazzurri. Il commento di Corriere dello Sport sull’operato di Pairetto non lascia scampo all’arbitro: “Lascia basiti la decisione di non espellere Handanovic, quasi che Pairetto (voto 4) – internazionale dal 2022 – non volesse sporcare la sua prima virtualmente con i gradi. Doppio contatto (gomito e gamba) fuori dall’area, l’unica cosa che riesce a fare è… fischiare la fine (cfr. Pilato Ponzio). Condizionante. È stato bravo (ma non era difficile) sui due rigori, ma i giocatori non l’hanno mai accettato, proteste continue“.

La moviola di Sassuolo-Inter di Corriere dello Sport sottolinea che il contatto tra Handanovic e Defrel c’è stato. Il portiere cerca di evitarlo ma sia con il gomito che con la gamba tocca l’avversario lanciato a rete. In questo caso la volontarietà “conta zero”. Insomma Handanovic andava espulso a fine primo tempo quando i nerazzurri erano sotto anche nel punteggio per 1-0. A quel punto sarebbero rimasti in dieci uomini ed i quattro cambi di Inzaghi a fine primo tempo, decisivi per cambiare il match, magari sarebbero stati diversi. I nerazzurri con la vittoria si portano ad un solo punto dal Napoli che gioca a Firenze per mantenere il primato in classifica.