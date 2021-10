Handanovic abbatte Defrel, niente rosso né Var. Sassuolo su tutte le furie – FOTO

Handanovic non è stato espulso nella sfida Sassuoo-Inter per fallo netto su Defrel, non interviene nemmeno il Var. Il Sassuolo va su tutte le furie pera mancata espulsione di Handanovic che sul finire del primo tempo travolge Defrel lanciato in porta, nemmeno il Var ha deciso di richiamare il direttore di gara.

Secondo l’arbitro Pairetto Handanovic non andava espulso per il fallo su Defrel. Eppure il tocco della gamba del portiere nerazzurro su quella dellattacca neroverde sembrava netto. Nemmeno il Var Nasca decide di intervenire. In quel momento il Sassuolo era anche in vantaggio 1-0 e sarebbe stato in vantaggio anche di un uomo se Handanovic fosse stato espulso. Alla fine i nerazzurri nel secondo tempo, anche grazie all’ingresso di Dzeko, sono riusciti a ribaltare la gara.

l’Inter batte il Sassuolo fuori casa 1-2 ma le polemiche restano. Il fallo di Handanovic sembrava da espulsione e forse la partita poteva andare diversamente. I tre punti se li porta a casa l’Inter anche se il gioco espresso dalla squadra di Inzaghi non è stato eccellente. Una nota negativa sottolineata anche a Radio Rai da Sebino Nela. Un non gioco che si è visto anche in Torino-Juve con i bianconeri che portano a casa il massimo risultato con il minimo sforzo.