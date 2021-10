Torino-Juventus 0-1, moviola: Cuadrado simula in area granata. Voleva ingannare l’arbitro

Torino-Juventus 0-1, moviola: Cuadrado cade dopo contatto con Pobega in area di rigore. L’arbitro Valeri non ci casca e non fischia il penalty.

TORINO-JUVENTUS: SIMULAZIONE DI CUADRATO

Tanti gli episodi controversi del derby della Mole, arbitrato dal fischietto romano Valeri. Proteste vibranti della Juventus per un presunto fallo di Pobega in area di rigore su Cuadrado ma il direttore di gara lascia correre e non concede il penalty. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio Olimpico Grande Torino.

La moviola di Torino-Juventus 0-1

59′ CUADRADO RECLAMA UN RIGORE PER UN CONTATTO CON POBEGA – Il neoentrato Cuadrado fugge via sulla destra e si incunea in area di rigore inseguito da Pobega, i due vengono a contatto e il colombiano crolla a terra reclamando il rigore. Valeri molto vicino all’azione, lascia proseguire non concedendo il penalty e facendo imbufalire tutta la panchina bianconera e il pubblico juventino. Le immagini però sembrano dare ragione al direttore di gara romano perché è l’esterno bianconero a rallentare la corsa e a cercare il contatto, per provare a far indurre l’arbitro a farsi fischiare il rigore. – Il neoentrato Cuadrado fugge via sulla destra e si incunea in area di rigore inseguito da Pobega, i due vengono a contatto e il colombiano crolla a terra reclamando il rigore. Valeri molto vicino all’azione, lascia proseguire non concedendo il penalty e facendo imbufalire tutta la panchina bianconera e ilLe immagini però sembrano dare ragione al direttore di gara romano perché è l’esterno bianconero a rallentare la corsa e a cercare il contatto, per provare a far indurre l’arbitro a farsi fischiare il rigore.

#ToroJuve, al 60 contatto in area su #Cuadrado (📸 DAZN): a velocità normale avrei dato rigore, dai replay si vede come il giocatore di #Allegri rallenti e sposti la propria corsa già fa fuori area cercando il tamponamento.#Valeri ben posizionato, VAR silente.#TorinoJuventus pic.twitter.com/S10YnBZakk — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) October 2, 2021

CUADRATO SIMULATORE

“Ce l’hanno nel sangue. Lo fanno sempre, Bernardeschi, Chiesa, Morata, Cuadrado. Alla Juve hanno il capo di tutti i simulatori della storia, Pavel Nedved, capo di tutti i cascatori del mondo. Il Pallone d’oro non l’ha vinto per i tuffi? Non saprei“. Cosi Pasquale Bruno qualche tempo fa definiva Cuadrato e compagni ai microfoni di tiki Taka.

Una delle simulazioni più riuscite di Cuadrato è quella di Juve-Inter dello scorso campionato.

Una partita se vogliamo anche godibile, con tanti colpi di scena, esiste anche il var e l’arbitro se ne ricorda fino al 90′, poi improvvisamente nella notte il buio, niente var, il colombiano pianta la gamba a martello contro Perisic ma secondo il Calvarese è fallo in area dell’interista. Rigore che lo stesso Cuadrato trasforma dando alla juve ancora una possibilità di qualificazione alla champions .

“Colpa dell’arbitro? In parte sì, ma anche chi stipendia dei noti simulatori di professione, fin dai tempi della Fiorentina. Forse qualcuno pensa che la serie A sia un prodotto vendibile nel mondo o che il mondo sia scemo?

Lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo, che uno come Cuadrado non è un giocatore di calcio ma un tuffatore da circo, che ci fossero in giro arbitri nel 2021 come Calvarese ancora in grado di credergli risulta meno credibile”, commentarono alcuni giornalisti a fine gara.