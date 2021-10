Torino-Juventus, scontri tra tifosi: bici lanciata contro la polizia, arrestato un tifoso della Juve

Torino-Juventus, diversi scontri sono avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico Grande Torino: arrestato un tifoso bianconero.

TORINO-JUVENTUS: SCONTRI TRA TIFOSI

Attimi di tensione prima del derby Torino-Juventus. Prima del match, infatti, un gruppo di tifosi juventini, che protestava contro l’obbligo di green pass (loro non avevano il biglietto per entrare all’Olimpico), ha cercato di venire a contatto con alcuni tifosi del Torino che erano rimasti fuori dall’impianto. A quel punto è intervenuta la polizia per evitare il contatto tra le due tifoserie.

La polizia è riuscita a disperdere i due gruppi, ma, a quel punto, alcuni sostenitori della Juventus hanno cominciato a lanciare degli oggetti contro gli agenti. Uno di questi, addirittura, ha lanciato una bici elettrica contro un funzionario di polizia. È stato fermato e verrà arrestato. La situazione è comunque tornata alla calma proprio prima del fischio d’inizio.

TIFOSO JUVENTINO LANCIA UNA BICI CONTRO LA POLIZIA

Stando alle ricostruzioni, ci sarebbe stato un leggero scontro tra ultrà della Juventus e la polizia. Ai lanci di bottiglie ci sarebbe stata una carica di alleggerimento delle forze dell’ordine.

Un tifoso della Juventus è stato arrestato: sempre secondo le ricostruzioni, questo avrebbe lanciato una bicicletta elettrica contro un agente di polizia.

Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine a placare gli animi e i disordini prima del “derby della Mole”, mentre i giocatori si stavano scaldando prima di fare il loro ingresso in campo.