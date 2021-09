Juventini del Nord e quelli del Sud litigano sul web. “Palermitano di mxxxa…”- VIDEO

Juventini del Nord e quelli del Sud litigano ed il video fa il giro del web. Una vera e propria rissa verbale quella registrata. Volano parole forte tra vari tifosi della Juventus che in diretta web fanno scattare diatriba verbale che continua con parolacce, offese territoriali e non solo. Tra i più accaniti con le offese c’è un certo ‘Drughi 88’ uno dei pochi cittadini del Nord presente alla riunione che litiga con gli altri partecipanti. Le voci sono alte ed il litigio è concitato, tanto da rendere difficile anche comprendere cosa si stanno dicendo.

Gli juventini del Nord e del Sud litigano in maniera molto animata ed è veramente difficile fermarli. “Tu sei un delinquente” dice uno dei partecipanti riferendosi proprio a ‘Drughi 88’ che risponde per le rime: “Questo delinquente vi mette sotto tutti e cinque pagliacci“. Insomma un ambiente tutt’altro che calmo e decoroso quello della riunione dei tifosi della Juventus in diretta sul web. Litigano tifosi juventini del Nord e quelli del Sud e lo fanno senza risparmiarsi nelle offese, tanto che uno dice: “Palermitano di mxxxa…“. Offesa territoriale sparata senza pensarci su due volte.

Evidentemente gli animi dei tifosi della Juventus si sono riscaldati a causa dei risultati non proprio esaltanti della propria squadra. La Juve di Max Allegri ha infatti collezionato due vittorie consecutive nelle ultime giornate, ma ha già un distacco di dieci punti dalla prima posizione in classifica, occupata in questo momento dal Napoli. Inoltre le due vittorie sono arrivate senza grandi sussulti. Con Spezia e Sampdoria la Juve ha vinto senza convincere, facendo aumentare ancora di più i dubbi dei tanti tifosi che da tutta Italia sostengono i colori bianconeri. Il gioco di Allegri non esplode ed anche la rosa appare limitata, tanto che qualcuno si sta chiedendo come mai i bianconeri non abbiano pensato a prendere un giocatore come Anguissa.