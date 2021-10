Top 11 serie A, Napoli con 7 giocatori. Stupisce la presenza di Cuadrato

Top 11 serie A. Il Napoli è la migliore squadra di settembre. Gli azzurri piazzano ben sette giocatori e l’allenatore. A Spalletti il premio Coach Of The Month.

TOP 11 SERIE A IL NAPOLI CON SETTE GIOCATORI

Al netto della delusione europea e del passo falso contro lo Spartak Mosca, la stagione del Napoli può essere considerata impeccabile: in campionato guarda tutti dall’alto verso il basso con diciotto punti, bottino frutto di un percorso netto fatto di sei vittorie in altrettanti incontri disputati. Un ruolino straordinario che al meglio descrive l’impatto avuto sul mondo partenopeo da Luciano Spalletti.

whoscored.com, miglior “big data” sul Calcio Mondiale ha stilato la top 11 della serie A per il mese di settembre.

Il Napoli è presente con ben sette calciatori:

Ospina Koulibaly Mario Rui Di Lorenzo Fabian Ruiz Lorenzo Insigne Victor Osimhen

Stupisce la presenza dello juventino Cuadrato, uno dei calciatori più discussi del campionato.

Grande merito va al tecnico Luciano Spalletti che ha saputo esaltare il valore dei singoli e di tutto il gruppo Napoli. Lo stesso Spalletti ha ricevuto il premio come Coach Of The Month per il mese di Settembre.

Il Napoli è presente anche nella TOP 11, stagionale con ben 5 calciatori. Stranamente in attacco non è presente Victor Osimhen, uno degli attaccanti più prolifici d’Europa. Presente invece Mario Rui, nonostante il gravissimo errore commesso contro lo Spartak Mosca.