Napoli, senatori infuriati per la sconfitta in Europa League: il retroscena

Il Napoli sfida la Fiorentina con una carica in più quella della voglia di rivalsa dei senatori, che vogliono la vittoria al Franchi. La prima sconfitta stagione ha trovato il disappunto dei vari Koulibaly, Zielinski ed Insigne. Calciatori che da anni militano nel Napoli e che hanno suonato subito la carica. Koulibaly già nel post partita con lo Spartak è apparso molto infastidito per la sconfitta.

Ecco il retroscena di Tuttosport: “Rocco Commisso si rifà (quasi) a Giulio Cesare che esclamò la frase “veni, vidi, vici” subito dopo la fulminea vittoria su Farnace. “Venite, guardate e perdete”, ha parafrasato il patron viola per spingere la sua squadra ad una vittoria pesante. «Noi veniamo, vediamo e poi ci si ritrova dopo la partita per tirare le somme», è stata la risposta di Luciano Spalletti, che accetta la provocazione e risponde con quella che spera possa essere la congiura delle idi di ottobre. Di senatori giusti per il controcolpaccio ne ha e sono ancora infuriati per il modo con il quale è arrivata giovedì la prima sconfitta stagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri nella rifinitura è stata messa a punto la formazione con la strategia utile a sorprendere la formazione ben allenata da Italiano“.