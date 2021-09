Koulibaly: “Napoli, tutti vorranno batterci. Dobbiamo crescere. Domenica un solo obiettivo”

Kalidou Koulibaly parla di Napoli-Spartak Mosca di Europa League, gli azzurri sono usciti sconfitti col risultato di 3-2. In conferenza stampa il difensore senegalese parla da leader e dice: “Sono queste le cose su cui dobbiamo lavorare, imparare a gestire le difficoltà, come le sconfitte. In fase difensiva dobbiamo essere più aggressivi, come dei leoni. Ci siamo schiacciati troppo e questo ci ha svantaggiato. Ora dobbiamo lavorare e tenere i piedi per terra“. Il Napoli viene da sei vittorie consecutive in campionato, mentre la classifica del Girone C di Europa League vede gli azzurri sul fondo. “Dobbiamo farci trovare pronti, tutti vorranno batterci. L’obiettivo ora è trovare la vittoria domenica per ritrovare entusiasmo“.

Spalletti al termine di Napoli-Spartak ha avuto qualcosa d ridere sull’arbitro ma anche sul gioco dei suoi calciatori. Anche Koulibaly non è molto soddisfatto: “Perdere solidità mi fa arrabbiare, anche perché da inizio stagione abbiamo dimostrato di avere queste qualità. La partita con lo Spartak Mosca la potevamo vincere. Il gol di Elmas ci aveva aiutato ma nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Questa partita ci deve insegnare qualcosa“.

Koulibaly dice che il discorso qualificazione non è ancora “terminato. Ci sono altre quattro partite e la classifica non ci condanna. Dobbiamo vincere le prossime due partite con il Legia Varsavia. Speriamo di essere pronti perché vogliamo andare avanti in questa competizione, sono fiducioso“.