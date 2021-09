Europa League: Gruppo C, la classifica. Napoli sul fondo

Il Napoli perde con lo Spartak Mosca in Europa League e si ferma ad un punto in classifica nel Gruppo C, a pari merito con il Leicester. La vittoria del Legia Varsavia con il Leicester fa acquisire un importante vantaggio ai polacchi che si trovano a punteggio pieno con 6 punti dopo due giornate. Lo Spartak Mosca è secondo con tre 3 punti. Importante la vittoria al Maradona dello Spartak Mosca che aveva perso la prima in casa. Al Napoli non è servito uno dei gol più veloci dell’Europa League per riuscire a portare a casa il risultato anche perché l’espulsione di Mario Rui ha complicato moltissimo i piani di Spalletti.

Tecnico del Napoli che ha provato a risollevare la partita inserendo Anguissa e Osimhen nel secondo tempo. Poi ci ha provato anche con Lozano ed Ounas nel finale, ma nulla è stato possibile. Alla fine Napoli-Spartak Mosca finisce 2-3 con i cori dei tifosi russi che invadono il Maradona frastornato. Nonostante tutti gli azzurri sono apparsi una squadra viva, anche perché fino al momento dell’espulsione stavano dominando la partita. I partenopei potevano anche raddoppiare prima dell’espulsione di Mario Rui, ma sia Petagna che Zielinski hanno sbagliato il tiro decisivo verso la porta avversaria.

La classifica del Napoli in Europa League nel Gruppo C non è delle migliori ma la qualificazione non è compromessa. Certo sembra difficile in questo momento poter agguantare il primo posto, che con il nuovo regolamento, permetterebbe di saltare un turno di qualificazione. Il Napoli, però, deve ancora giocare con il Legia Varsavia, quindi ha la possibilità di rosicchiare punti alla prima del Gruppo.

Europa League: classifica girone Napoli