Napoli-Spartak – Fabian Ruiz: “Abbiamo dato tutto, ci potevano stare due o tre espulsioni”

Napoli-Spartak Mosca parla Fabian Ruiz che ai microfoni di Sky fa sentire la sua amarezza: “Peccato, abbiamo dato tutto“. Gli azzurri hanno cominciano la partita alla grande, anche senza pedine importanti come Anguissa e Osimhen. Dopo appena 13 secondi il gol di Elmas aveva messo la partita sui binari giusti. Poi l’espulsione insensata di Mario Rui ha lasciato i compagni in cattive acque.

Tanto nervosismo in campo come racconta Fabian Ruiz che dice: “Abbiamo dato tutto sul terreno di gioco, la squadra voleva la vittoria. Peccato per l’espulsione di Mario Rui, ma noi abbiamo provato sempre a giocare e magari a prendere il pareggio. Nervosismo? Potevano starci almeno due o tre cartellini rossi che ci potevano aiutare. Ora non ci dobbiamo pensare, dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita“. Domenica alle ore 18.00 c’è Fiorentina-Napoli, altra gara delicatissima per il Napoli di Spalletti.

La classifica del Gruppo C di Europa League non sorride al Napoli ma Fabian Ruiz guarda al lato positivo: “Mancano ancora quattro partite. Al momento abbiamo solo un punto ma c’è ancora molto da giocare. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti in Europa League e ci proveremo con tutte le nostre forze. E’ una bellissima competizione e vogliamo fare bene“.