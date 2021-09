Udinese-Napoli: le formazioni ufficiali, torna Mario Rui, c’è Elmas

Formazioni ufficiali di Udinese-Napoli. Gotti non cambia quasi nulla della trasferta con lo Spezia. Spalletti inserisce Elmas e Mario Rui. Arriva la conferma in difesa per Rrahamani che viene schierato al posto di Manolas ed al fianco di Koulibaly. Sulla sinistra ritorna il portoghese Mario Rui. Sorpresa sulla trequarti con Elmas al posto di Zielinski. Politano schierato in attacco con Osimhen e Insigne.

UDINESE (3-5-2) : Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Ianesi, De Maio, Soppy.

A disposizione: Meret, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Zielinski, Lozano, Ounas, Petagna.

Udinese-Napoli: dove sarà trasmessa

La sfida tra Udinese e Napoli sarà trasmessa in diretta da Dazn ed in co-esclusiva da Sky. La gara verrà trasmessa sul canale tv Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 del satellite) Sky Sport 4k (numero 213 del satellite). Udinese-Napoli sarà visibile in streaming grazie all’applicazione di Dazn, Sky Go e Now Tv. Per vederla sul proprio smaprthone, tablet o smart tv sarà necessario scaricare l’applicazione attraverso play store o apple store.