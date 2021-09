Spalletti: “Un collaboratore dello Spartak ci ha preso in giro. Speravo di fare meglio”

Napoli-Spartak Mosca, Luciano Spalletti commenta a Sky la sconfitta della squadra che ha perso per 2-3 contro i russi. Tanto nervosismo durante la partita con l’espulsione di Mario Rui che ha complicato i piani del Napoli, riuscito a passare in vantaggio con Elmas dopo 13 secondi. Poi c’è stata anche un’espulsione per i russi sul finale di partita, ma che non è riuscita ad evitare al sconfitta. Spalletti spiega l’ammonizione ricevuta al termine della gara: “Io sono solo andato a salutare un collaboratore dello Spartak che ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo. L’ho salutato e basta”.

Napoli-Spartak: il commento di Spalletti

Il tecnico del Napoli non è molto soddisfatto di quanto visto in campo, anche se i suoi ragazzi hanno dato tutto. “Nel secondo tempo ci siamo abbassati perché eravamo in dieci uomini a quel punto è difficile fare la scalata, soprattutto quando sei in inferiorità numerica”. Il tecnico ha provato ad inserire Osimhen ed Anguissa per dare una scossa al match. “Ci siamo messi 3-5-1, poi in una circostanza li abbiamo fatti ripartire e ci hanno puniti con il gol del vantaggio. Quando siamo ritornati in parità numerica pensavo di poter fare di più, invece abbiamo giocato in maniera un po’ confusionaria. Se facevamo girare la palla da squadra potevamo fare meglio. Poi con il terzo gol è diventato tutto difficile“. Nemmeno il gol di Osimhen, buono per le statistiche, è riuscito ad evitare la sconfitta.

Spalletti: “Non stata una partita disastrosa”

Il tecnico del Napoli parla della sconfitta degli azzurri in Europa League: “Quando sei abituato a vincere e poi perdi i giocatori rientrano a testa bassa. In ogni caso non è stata una partita disastrosa, potevamo anche fare il gol del raddoppio prima dell’espulsione. Poi in dieci è diventato più complicato ed anche lo Spartak è stato bravo. In ogni caso – continua – una partita si può anche perdere, dalle sconfitte si può imparare. L’impegno da parte dei ragazzi c’è stato tutto”. Spalletti commenta anche i tanti “falli tattici commessi dai giocatori dello Spartak. Sarei anche curioso di vedere il fallo subito da Manolas (possibile espulsione ndr) e magari quello di Mario Rui. Anche Osimhen andava in porta quando è stato fermato, poi l’arbitro ha tirato fuori il giallo“.

Ora il Napoli ha solo un punto nel Girone C di Europa League e nel prossimo match non avrà Mario Rui: “Terzino sinistro? Ne abbiamo già parlato. Stiamo recuperando Ghoulam, calciatore forte ed un uomo importante per lo spogliatoio“.