Napoli, Ghoulam potrebbe rientrare contro la Fiorentina: La reazione del calciatore

CALCIO NAPOLI – Faouzi Ghoulam ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e potrebbe essere convocato da Luciano Spalletti per la prossima partita in serie A contro la Fiorentina.

GHOULAM METTE LA FIORENTINA NEL MIRINO

L’ennesimo incubo di Faouzi Ghoulam sta per volgere al termine. L’algerino ha pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare in campo. In estate il Napoli non ha acquistato un nuovo terzino sinistro perché credeva nel recupero del mancino africano ed ecco che il momento tanto atteso è arrivato.

Spalletti sarebbe intenzionato a convocare Ghoulam per il match di domenica prossima in casa della Fiorentina.

Il tecnico durante la conferenza stampa di Europa League aveva parlato del recupero di Ghoulam: “I reduci dagli infortuni li vedo bene. Per domani sono tutti pronti, a parte Ghoulam che ho lasciato fuori dalla lista”.

Il calciatore, fanno sapere da Castel Volturno è ormai pronto ed è impaziente di tornare in campo.

Il ritorno tra i convocati di Ghoulam in Fiorentina-Napoli rappresenta una delle sorprese in positivo della stagione de Napoli. Fino ad ora gli azzurri hanno fatto bottino pieno e sono al primo posto in Serie A. Per tenere il passo, però, servirà l’apporto di tutti anche di Ghoulam.