Napoli-Spartak Mosca, Di Lorenzo: “Dal campo tante decisioni dubbie dell’arbitro”

Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky parla di Napoli-Spartak Mosca, partita persa dagli azzurri col risultato di 3-2. Oltre alla sconfitta il Napoli ha da recriminare per qualche decisione arbitrale sembrata un po’ troppo pesante, a cominciare da quella che ha portato all’espulsione di Mario Rui, dopo il consulto del Var. “Nel finale c’è stato nervosismo, sinceramente dal campo alcune decisioni sono sembrate dubbie. Siamo rammaricati, volevamo vincere e ci dispiace“. La sconfitta non fa bene al Napoli che ora è sul fondo della classifica del Girone C di Europa League.

Il Napoli, però, ha dovuto giocare con un uomo in meno per oltre sessanta minuti: “Giocare in dieci è sempre molto difficile, giocare così a lungo in inferiorità numerica si sente sulle gambe. La partita l’abbiamo fatta, ma dispiace tanto per i gol presi”. Anche Spalletti ha recriminato con l’arbitro in Napoli-Spartak Mosca. Tante decisioni prese dal direttore di gara sono sembrate non proprio limpide.