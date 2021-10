Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni, Lozano titolare

Napoli-Fiorentina le probabili formazioni della sfida dello stadio Franchi, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha caricato i suoi ragazzi, li vuole cinici e pronti ad approfittare di qualsiasi errore degli avversari. Il tecnico azzurro ritrova Faouzi Ghoulam tra i convocati, mentre Lobotka è ancora out. Vincenzo Italiano deve rinunciare a Castrovilli ma ha tutti gli uomini a disposizione e pensa di schierare l’ex Callejon dal primo minuto.

Qui Napoli

Spalletti ha pochi dubbi sulla formazione da mandare in campo. Il vero dubbio sta in porta dove c’è il ballottaggio Ospina-Meret. Il tecnico in conferenza stampa non si è voluto sbilanciare su chi avrebbe giocato in porta, ma è abbastanza chiaro che l’ex Spal non è più certo di un posto dal primo minuto. Molto probabile che giochi Ospina, come indica anche Corriere dello Sport. In difesa torna Rrahamani titolare con Kouliblay centrali, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz. Zielinski sarà il trequartista con Insigne a sinistra e Lozano al posto di Politano ed Osimhen punta.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Qui Fiorentina

Italiano ritrova Gonzalez e non dovrebbe discostarsi molto dalla formazione tipo. Callejon è pronto a partire titolare nel tridente d’attacco con Vlahovic e Gonzalez. Castrovilli è indisponibile ma difficilmente sarebbe partito da titolare.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Fiorentina-Napoli: dove vedere il match

La sfida tra Fiorentina e Napoli dello stadio Franchi è in programma alle ore 18. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Dazn e sarà visibile anche in streaming attraverso l’app di Dazn oppure con Now Tv, disponibile anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone.