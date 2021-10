Fiorentina-Napoli, i convocati di Spalletti: dopo 7 mesi torna Ghoulam

Fiorentina Napoli, tra i convocati di Spalletti c’è Ghoulam. Il terzino algerino classe 1991 ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e torna dopo sette mesi.

FIORENTINA-NAPOLI: TORNA GHOULAM

Faouzi Ghoulam è pronto a riassaporare il gusto di una sfida ufficiale. A quasi sette mesi dall’infortunio al legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, rimediato il 7 marzo scorso nella sfida contro il Bologna, il terzino algerino del Napoli è stato convocato da Luciano Spalletti in vista della trasferta di Firenze.

NAPOLI RIABBRACCIA GHOULAM DOPO 7 MESI

Ghoulam ha pienamente recuperato dall’infortunio ed è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti già in occasione del match contro la Fiorentina, in programma domani alle 18:00 allo stadio ‘Artemio Franchi’.

Il giocatore non è ancora al 100% ma farà parte della spedizione nel capoluogo toscano e accomodarsi in panchina per tornare a respirare l’aria di una sfida di Serie A a sette mesi dal brutto infortunio al ginocchio.

In estate il Napoli ha puntato sul recupero di Ghoulam, scegliendo di non intervenire sul mercato alla ricerca di un’alternativa a Mario Rui ma puntando proprio sul terzino algerino classe 1991 ex Saint-Etienne.

I CONVOCATI DII SPALLETTI PER LA TRASFERTA CONTRO LA FIORENTINA

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la Fiorentina: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

La partita contro il Napoli è molto sentita a Firenze, al Franchi ci sarà il sold out, il presidente Commisso ha chiesto di ai tifoso viola di evitare cori contro i meridionali.

Italiano si affida a Vlahovic affiancato da Callejon, ex Napoli, e Gonzalez. A centrocampo Pulgar agirà da ‘play’ con Bonaventura e Duncan mezzali. In porta Dragowski alle spalle della linea a quattro composta da Odriozola e Biraghi sulle fasce, Milenkovic e Igor al centro.

Spalletti nella conferenza stampa pre gara ha invitato il Napoli alla massima concertazione. Il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi all’uomo del momento Osimhen chiamato a recitare il ruolo di riferimento centrale sorretto da Lozano , che oggi ha parlato a ESP, (più di Politano) e Insigne. In mediana le certezze Anguissa e Fabian Ruiz con Zielinski. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui terzini, con Rrahmani e Koulibaly coppia centrale. Tra i pali ballottaggio Ospina-Meret.

Ecco le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.