Fiorentina, Commisso: “Non voglio cori contro i meridionali. Rispetto per i Napoletani”

Rocco Commisso avvisa i tifosi della Fiorentina: “Non voglio cori contro i meridionali ne quelli razzisti, come accaduto a Bergamo al viola Vlahovic”

COMMISSO: BASTA CORI CONTRO I MERIDIONALI

Rocco Commisso alla vigilia di Fiorentina Napoli avverte i tifosi viola stop ai cori contro i meridionali.

“Non voglio i cori contro i meridionali ne quelli razzisti, come accaduto a Bergamo al viola Vlahovic apostrofato più volte di ‘zingaro. Chiedo chiede ai fiorentini di tifare per la propria squadra, senza perdersi in cori razzisti o di discriminazione territoriale”.

Commisso si augura di battere il Napoli in modo da ricevere ricevere un bel regalo di «arrivederci» dai suoi ragazzi ma soprattutto, e a prescindere dal risultato, vuole che quella di domani sia davvero una festa.

A Firenze la gara contro il Napoli è particolarmente sentita dalla tifoseria viola, I biglietti messi in vendita dalla Fiorentina sono volati via nel giro di poche ore e domani saranno (circa) 17 mila i tifosi presenti. Rocco Commisso sarà in tribuna, per l’ultima volta prima di ripartire per gli Usa.

FIORENTINA NAPOLI

Anche Luciano Spalletti durante conferenza stampa alla viglia di Fiorentina-Napoli ha lanciato un appello alle due tifoserie: “I Tifosi fiorentini e napoletani possono insultarsi quanto vogliono, ma devono sapere che sono gemellati dalla nascita per la passione per la loro squadra. Sono squadre tifate quasi al 100% dalla loro città, è il loro destino, nascono così, non dipende da loro: è una cosa innata. Cercare di indirizzare la passione verso qualcuno è uno spreco oltre che una cosa molto grave. La passione si combina solo con l’amore, per non disperdere energie per la loro squadra del cuore”.