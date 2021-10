Insigne: “Rinnovo, il mio agente ha parlato con il Napoli. Ecco la verità sul tiro a giro”

Lorenzo Insigne capitano del Napoli, parla del rinnovo e svela un retroscena sul tiro a giro durante il festival dello sport di Trento.

LORRENZO INSIGNE SUL RINNOVO CON IL NAPOLI

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha partecipato in video conferenza al Festival dello Sport di trento. Insigne tra le altre cose ha parlato del rinnovo e ha svelato un retroscena sul tiro a giro:

“Ho un contratto con il Napoli fino al 2022, sono a scadenza. Ma come ho sempre detto in questi giorni voglio restare concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni esterne. Poi per questa vicenda c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile”. Ha spiegato il capitano del Napoli.

O’ TIR ‘A GIRO

Lorenzo Insigne dopo la questione rinnovo, ha svelato un retroscena sul tiro a giro, suo marchio di fabbrica per eccellenza

“Il tiro a giro non è mio, ma di Alex Del Piero. A volte l’allenatore mi dice di tirare sul primo palo, visto che il portiere non se lo aspetta, ma non ci riesco, è più forte di me tirare sul secondo palo. Dovrò migliorare sotto questo aspetto”. Ha concluso Lorenzo Insigne nel corso dell’intervento al Festival dello Sport di Trento.