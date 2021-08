Manolas all’Olympiacos: il Napoli alza la voce col difensore e Raiola

Kostas Manolas all’Oympiacos è una delle strade di calciomercato in uscita per il Napoli. Il club azzurro non si oppone alla cessione, ma chiede che il giocatore venga pagato il giusto. Inoltre Aurelio De Laurentiis non gradisce le forzature e soprattutto non abbasserà il prezzo solo perché rischia di avere un giocatore scontento in rosa. Il patron azzurro ha sempre dimostrato di saper affrontare faccia a faccia i procuratori, senza farsi ‘intimidire’ dalle manovre per far abbassare il prezzo.

Manolas: scontro con il Napoli

E allora quale sarà il futuro di Manolas? Il giocatore ha chiaramente fatto sapere che vuole trasferirsi all’Oympiacos, ma continua a giocare. Con il Venezia non ha fatto mancare il suo apporto e non è sembrato distratto. Ma la società non vuole forzature e lo ha fatto chiaramente capire a Mino Raiola, agente di Manolas. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Il club ha discusso a muso duro sia con Kostas il greco sia con il suo manager, Raiola, a margine della trattativa con l’Olympiacos; che resta interessato, altroché, ma che nel contempo tiene a precisare attraverso il vicepresidente quanto l’affare sia tutt’altro che definito: De Laurentiis aspetta un’offerta da 15 milioni.

L’affare di Monolas all’Olympiacos dovrà essere chiuso in tempi brevi, anche perché il Napoli deve avere il tempo di trovare un sostituto. Cristiano Giuntoli ha già individuato alcuni calciatori per sostituire il greco, ma bisogna intavolare la trattativa o chiudere l’accordo nel caso si trattasse di un svincolato. Il calciomercato estivo in Italia chiude a fine agosto, quindi è arrivato il momento della verità per decidere se chiudere la pratica con Manolas, oppure continuare a puntare sul difensore greco ex Roma.

