Squalifica Osimhen: non c’è la stangata, non salterà la Juve. Ecco perché

La squalifica di Victor Osimhen sarà di una sola giornata, almeno sono queste le previsioni che fa il Corriere dello Sport. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo verrà usata una linea morbida, anche perché pure l’espulsione diretta è sembra eccessiva. La reazione di Osimhen è ingenua, ma sicuramente non ha dato un pugno all’avversario e non ha colpito per fare male, ha solo reagito con troppa foga ad una marcatura. Con la sua mano ha colpito il volto, ma non in maniera veemente, come si vede dalle immagini. Insomma resta il gesto da evitare assolutamente, ma non ci sarà la stangata.

Squalifica Osimhen: non c’è violenza

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla possibile decisione del giudice sportivo:

Se il resoconto arbitrale escluderà – come sembra – il gioco violento, allora Osi se la caverà con una giornata di squalifica (con al massimo un’ammenda), altrimenti Spalletti dovrà inventarsi una soluzione alternativa non soltanto a Marassi ma anche con la Juve. Oggi è il giorno delle decisioni del Giudice Sportivo, e ciò significa che Osimhen e Spalletti, e dunque il Napoli, avranno chiari i programmi delle prossime settimane. Specialmente della seconda di settembre: quella che culminerà nella grande sfida con la Juve al Maradona.

La squalifica di Osimhen dovrebbe essere di una sola giornata di campionato, quindi il Napoli riesce a cavarsela. Ma ora bisognerà parlare con Osimhen, fargli capire che certe reazioni deve evitarle. Anche perché il nigeriano con il suo comportamento ha lasciato la squadra a giocare per settanta minuti con un uomo in meno.