CALCIOMERCATO: IL NAPOLI SU AMRABAT. Dopo la vittoria contro il Venezia il Napoli torna sul mercato. De Laurentiis e Giuntoli vogliono regalare a Spalletti i rinforzi promessi. Gli azzurri, secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, sono tornati su Sofyan Amrabat, già seguito quando militava nelle file del Verona.

Gianluca Di Marzio sulla trattativa che potrebbe portare Ambrabat al Napoli scrive:

“Sofyan Amrabat continua a essere protagonista sul mercato. Dopo l’affare saltato con l’Atalanta, che l’aveva cercato negli scorsi giorni, adesso sul centrocampista c’è il Napoli“.

Gianluca Di Marzio aggiunge ulteriori dettagli sull’interesse del Napoli per Amrabat : “Il club azzurro, che lo voleva già prima che si trasferisse alla Fiorentina, ha avviato i primi contatti. La società campana vuole provare a regalare questo rinforzo a Luciano Spalletti. Ci sono ancora degli ostacoli: il presidente viola Commisso è sempre restio a dare l’ok per la cessione del marocchino, che ha costi molto alti“.

Oltre al Napoli, su Amrabnat c’è da tempo anche l’Atalanta. La squadra di Gasperini dopo il no della Sampdoria per Thorsby è tornata sul centrocampista della Fiorentina. Aurelio De Laurentiis cercherà di accontentare Spalletti sul mercato, Ambrabnat risponde perfettamente all’identikit stilato dal mister, per il centrocampo, giocatore fisico e dal piede buono.

VIDEO: LE GIOCATE DI AMRABAT

Ecco alcune giocate di Sofyan Amrabat , il centrocampista che piace al Napoli.

