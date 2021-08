Pedullà: “Messias si è mosso con decisione il Napoli, può fare il colpo. Gaetano in prestito”

Junior Messias al Napoli è il nome che insieme a quello di Miralem Pjanic movimento il mercato degli azzurri. A riferirlo è Alfredo Pedullà. L’infortunio di Zielinski non preoccupa, ma il Napoli vorrebbe comunque prendere un centrocampista in grado di agire anche da esterno. Secondo Alfredo Pedullà il Napoli dopo la sfida con Venezia si è mosso con decisione per “provare a prendere Messias che piace anche a Torino, Monza e Sassuolo, con quest’ultimo club che si è già mosso con il Crotone“.

Secondo Pedullà il Napoli è pronto a “fare un centrocampista, anche perché Gaetano andrà sicuramente via, in prestito alla Cremonese“. Nei venti minuti avuti a disposizione in Napoli-Venezia, il centrocampista prodotto delle giovanili azzurre ha ben figurato, eppure potrebbe partire.

Napoli-Pjanic

Intanto sfuma uno dei possibili obiettivi in mediana per il Napoli con Bakayoko che è pronto a trasferirsi al Milan: “Entro martedì si può entrare nella fase conclusiva della trattativa“. Si parla di Pjanic con Pedullà che esclude il Napoli: “La vicenda Miralem Pjanic è invece diversa: non abbiamo riscontri sul Napoli, ci sono stati invece contatti veri con la Fiorentina tenendo conto comunque dell’ingaggio da circa otto milioni a stagione. Se il Barcellona lo liberasse, si potrebbe trovare una soluzione, di sicuro i contatti sono confermati. E la Juve resta sempre sullo sfondo“.