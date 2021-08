Il Getafe offre Olivera al Napoli, la risposta di De Laurentiis

Mathias Olivera al Napoli è una possibilità che si può accendere negli ultimi giorni di calciomercato. Il giocatore è stato accostato alla società azzurra più volte, ma ora è il Getafe che vorrebbe lasciarlo partire. Secondo quanto scrive Il Mattino, Olivera è in lista di sbarco dal Getafe che lo ha proposto anche al Napoli. Il club spagnolo ha appena preso Jankto e vorrebbe fare qualche operazione in uscita.

Olivera al Napoli: le ultime di mercato

Il Getafe ha proposto l’affare al Napoli di Aurelio De Laurentiis che ha risposto di essere disposto a prendere Olivera solo in prestito con diritto di riscatto. Al momento la formula non piace agli spagnoli che vorrebbero cederlo a titolo definitivo, oppure con obbligo di riscatto. Il Napoli non derogherà dalla formula del prestito, quindi se il Getafe accetta può arrivare Olivera, altrimenti dovrà andare a cercare fortuna altrove. Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro, ci sono già dei giocatori che possono giocare sulla fascia sinistra di difesa e lui non ha bisogno di altro. Ovviamente se dovesse capitare l’occasione giusta il Napoli prenderebbe un altro terzino, ma le condizioni dovrebbero essere molto vantaggiose.

Leggi anche: