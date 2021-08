Napoli: irrompe Pjanic, telefonata di Spalletti. La formula è quella giusta

Calciomercato caldissimo per il Napoli con Miralem Pjanic a scaldare l’ambiente azzurro. Il giocatore bosniaco è in rotta con il Barcellona. Sfumato il ritorno alla Juventus, Pjanic vuole tornare in Italia anche perché in Spagna non ha trovato fortuna. Il Napoli può dargli questa possibilità e concretizzare un super colpo di mercato negli ultimi giorni. Da più parti rimbalza il nome di Pjanic al Napoli e secondo Corriere dello Sport c’è una base solida da cui cominciare, ovvero la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra.

Pjanic al Napoli a costo zero

Altro fattore fondamentale è la formula con cui Pjanic arriverebbe in Campania, ovvero a costo zero. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Si scalda la pista per gli ultimi giorni di mercato. Il Napoli non può spendere, deve anche sgrossare il proprio monte ingaggi, ma se certe combinazioni si potessero realizzare, partendo dalla volontà di Pjanic di vestire la maglia del Napoli ovviamente, allora si aprirebbero possibilità che sembrano surreali e che invece diventerebbero praticabili“.

Sull’ingaggio di Pjanic al Napoli viene scritto: “Occorre, banalissimo a sospettarlo, che il Barcellona partecipi per una buona fetta di quello stipendio o provveda a liquidare quel raffinato centrocampista con una buona uscita, la differenza, chiaramente, la metterebbe il Napoli“. Il quotidiano poi aggiunge: “Il Napoli acquisterebbe Pjanic a costo zero e con una retribuzione condivisa con il Barcellona. Il colpo potrebbe diventare un grande affare per il calcio Napoli e un asso che si può tirar fuori dalla manica per Luciano Spalletti che ha chiesto alla società un centrocampista“. Il tecnico del Napoli ha avuto un primo contatto telefonico con il calciatore per sondare la sua disponibilità. Il giocatore è disponibile al trasferimento, ora tocca alla società azzurra lavorare per completare il capolavoro di mercato.