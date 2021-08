Dazn è già super flop: il web si scatena: “Una vergogna”

Parte malissimo la prima giornata di campionato per Dazn che ha in esclusiva di ditti per la Serie A. Tantissimi sono i disservizi che si stanno registrando durante le prime partite della stagione 2021/22. Inter-Genoa e Verona-Sassuolo sono i primi due match di questa stagione che Dazn trasmette in esclusiva, ma la qualità è veramente pessima. I disservizi ci sono praticamente in tutta Italia, con l’hashtag Dazn che in pochissimo tempo è diventato top trend su twitter.

30€ al mese per sta roba e siamo solo alla prima giornata… come sempre eccezionale #DAZN @DAZN_IT #InterGenoa pic.twitter.com/mzfd3wuVPF — Marty (@MartinaBuzzetti) August 21, 2021

Dazn si blocca

Tantissime persone hanno segnalato dei blocchi che hanno impedito di guardare l’avvio del match. Altri invece si ritrovano a fare i conti con una qualità video, così come scrive un utente di twitter: “Pago 29 euro al mese, ma sempre di guardare la partita attraverso un sito pirata è assurdo”. Altri invece hanno dovuto attendere minuti prima che la rotellina e lo scherma nero si sbloccassero. “In caso ho ultra fibra e tv alta definizione, eppure la partita a stento la vedo” segnala un altro utente. Tanti si sarebbero voluti godere Inter-Genoa o Verona-Sassuolo, ma i disservizi di Dazn sono veramente fastidiosi. Molti utenti segnalano anche dei blocchi continui durante la partita, con una improvvisa perdita di qualità dell’immagine che diventa ancora più fastidiosa.

