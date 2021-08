Dove vedere in streaming Napoli-Venezia. La squadra di Spalletti all’esordio affronta la compagine veneta. Il si potrà vedere in tv e streaming.

Il Napoli di Spalletti riparte dal Maradona dove nella passata stagione videro sfumare l’approdo alla Champions League proprio all’ultima giornata segnata dal pareggio-beffa contro il Verona. Il debutto casalingo del Napoli contro il Venezia rappresenta l’esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea. Il tecnico non ha nascosto tutta la sua emozione pubblicando un messaggio sui social: “Prima volta al Diego Armando Maradona! Restare indifferente a questo stadio significa non avere un rapporto profondo con il calcio. Emoziona così… e pieno???”

STREAMING NAPOLI VENEZIA

La diretta del match tra Napoli e Venezia sarà esclusiva di DAZN. Per seguire la partita si dovrà scaricare l’app dedicata dalla propria smart tv. In alternativa si dovrà collegare la propria tv ad un TIMVISIONBOX o a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Un’altra soluzione percorribile è quella di collegare la tv ad una console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, One X).

DAZN offre a ai propri abbonati la possibilità di seguire la partita tra Napoli e Venezia anche in streaming. Se si accede da smartphone o tablet servirà scaricare l’app di DAZN dai sistemi iOS o Android. Nel caso in cui si ricorra all’uso di pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al portale e selezionare il match dal palinsesto.

TELECRONACA AFFIDATA A PARDO

La telecronaca di Napoli-Venezia, sia in streaming che in tv su DAZN è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefan Schwoch.

TUTTO SULLA SFIDA DEL MARADONA

Partita: Napoli-Venezia

Data: 22 agosto 2021

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

NAPOLI-VENEZIA PROBABILI FORMAZIONI

Napoli-Venezia sarà disponibile in streaming e in tv. Allo stadio Maradona torna anche il pubblico, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.