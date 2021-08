Napoli-Venezia: Elmas in forma, Spalletti può schierarlo al posto di un big

Eljif Elmas pronto a giocare titolare con in Napoli-Venezia. E’ una delle idee di Luciano Spaletti che sta pensando seriamente di schierare il macedone fin dal primo minuto. Il tecnico del Napoli in questo pre-campionato, in cui ha avuto pochi uomini a disposizione durante la prima parte del ritiro a Dimaro, si è affidato molto al macedone che ha risposto presente. Inoltre Spalletti sta utilizzando molto il 4-3-3 modulo che ben si adatta alle caratteristiche di Elmas, che finalmente potrebbe giocare nel ruolo a lui più congeniale: quello di interno di centrocampo.

Elmas convince Spalletti

Gazzetta dello Sport ritaglia uno spazio alla decisione di Spalletti per Napoli-Venezia con Elmas che può giocare titolare. Ecco quanto scrive il quotidiano:

Probabilmente, da quando è al Napoli, è la prima volta che Eljif Elmas ha la convinzione di potersela giocare. C’è un aspetto che potrebbe aver convinto l’allenatore a dare spazio alle qualità di Elmas: la sua duttilità. Spalletti ha iniziato a provarlo nella mediana a tre o nel tridente offensivo, esaltandone le capacità sia in fase di costruzione sia in quella realizzativa. Oggi, è sicuramente in concorrenza con Fabian Ruiz per un posto nella formazione titolare: ci sta pensando, Spalletti, invogliato anche dal ritardo di condizione evidenziato dal centrocampista spagnolo.

