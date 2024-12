Ribaltone Capitani: Non è Di Lorenzo alla Juve, ma Danilo al Napoli. Ha vinto Conte

La storia tra Danilo e la Juventus è giunta ai titoli di coda, Antonio conte aspetta l’pex capitano della Juve.

Pertutto il calciomercato estivo i media nazionali hanno alimentato le voci di una possibile partenza del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo verso la Juventus, parlando di presunte fratture con la società e malumori mai realmente esistiti. Il destino, però, ha scritto una storia completamente diversa.

Mentre si discuteva del capitano azzurro in bianconero, Antonio Conte aveva già individuato in Danilo, capitano della Juventus, il rinforzo ideale per la sua nuova difesa napoletana. Una trattativa complessa, con il Napoli e il nuovo tecnico che hanno dovuto superare la resistenza dell’ex ds Giuntoli, ora alla Juventus.

Secondo quanto rivelato dall’edizione torinese del Corriere della Sera, la svolta è arrivata nelle ultime ore: “La storia di Danilo in bianconero è ai titoli di coda: il capitano andrà via subito, in anticipo di sei mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto”.

Il quotidiano spiega anche i motivi della rottura: “Il feeling con Allegri non è mai scattato; il brasiliano è uscito presto dalle rotazioni e vi è rientrato soltanto nel momento della massima emergenza”. Tanto che il giocatore non partirà nemmeno per la Supercoppa in Arabia Saudita.

La Juventus ha infine ceduto anche per ragioni economiche: “Nel suo futuro c’è il Napoli; la Juve invece taglia un ingaggio sostanzioso (5 milioni) risparmiando circa la metà”.