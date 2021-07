Stefan Schwoch, opinionista Dazn ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”,su 1 Station Radio:

“Cos’è mancato al Napoli nella scorsa stagione? Un po’ di fortuna, un po’ di continuità ed un po’ di personalità.

Demme? Spalletti ci puntava molto, anche perché era l’unico con le caratteristiche idonee al 4231. Ora il tecnico deve cercare di rivalutare Lobotka, perché il presidente non comprerà nessuno. Ho seguito lo slovacco in ritiro e devo dire che credo ci sia bisogno di calciatori di maggiore qualità per far alzare l’asticella al Napoli. Una delle note più belle del ritiro di Dimaro è stato il rapporto instaurato tra Spalletti ed i tifosi. Il tecnico è stato bravo a coinvolgere i supporters, ancora delusi dal finale della scorsa stagione, e ha sottolineato l’importanza di avere il pubblico sugli spalti”.

Stefan Schwoch ha poi aggiunto: “Osimhen? Deve proseguire sulla strada imboccata dopo l’infortunio ed il Covid. Petagna? Deve avere continuità perché, per caratteristiche, è un calciatore che deve giocare per raggiungere la forma migliore. Mercato? Non è solo il Napoli ad essere immobile, quasi tutte sono nella stessa condizione. Anche Juve, Inter e Lazio non ha ancora acquistato nessuno. La crisi ha colpito tutti.

Insigne? Adl non può fare uno sforzo economico, questo è chiaro. Bisogna che il ragazzo ed il presidente si capiscano e si vengano incontro per proseguire insieme. Il mio record di gol in Serie B? Ho smesso di giocare 15 anni fa, il mio record di 135 reti in cadetteria resiste ancora, ma mi auguro che nel giro di un paio d’anni qualcuno possa batterlo. Credo che chi ci può riuscire è Massimo Coda, anche se è un attaccante da Serie A e gli auguro di approdare presto in massima serie”.