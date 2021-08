Spalletti aziendalista, lancia un chiaro messaggio ai calciatori e ad Insigne

Luciano Spalletti non cerca alibi e non vuole scuse, non si lamenta del calciomercato ed anzi tesse le lodi del mercato azzurro. Il tecnico azzurro non ha voluto entrare in alcuna polemica della società, nemmeno quando si è parlato di terzino sinistro quello che proprio lui aveva chiesto al club. Emerson Palmieri è sfumato definitivamente ed il tecnico ha messo la pietra tombale su un eventuale arrivo: “Ho quattro-cinque giocatori che possono fare quel ruolo. Mario Rui addirittura potrebbe perdere il posto” ha detto il tecnico elencando i nomi di Zanoli, Malcuit, Di Lorenzo, Ghoulam e Juan Jesus, tutti calciatori che sono di ruolo o “possono adattarsi in quel ruolo“. Dunque come terzino sinistro il Napoli non prenderà nessuno.

Nessun alibi per la squadra

L’allenatore ha detto in conferenza stampa che non gli manca nulla ed anzi ha sottolineato che non vuole sentire lamentele. Nemmeno la squadra deve trovare alibi nel calciomercato, perché secondo Spalletti la rosa è competitiva e può lottare per grandi livelli. “A me non manca nulla per andarmi a giocare la partita con il Venezia ed anche quelle successive. Poi se capita qualcosa in futuro per andare a completare vedremo” con questa frase il tecnico si è lasciato qualche porta aperta, magari all’acquisto di un centrocampista centrale, che la società potrebbe definire nelle ultime ore del mercato.

Il messaggio di Spalletti è chiaro: “Ci sono i presupposti per fare una grande stagione e nessuno deve abbassare la guardia” a partire da Lorenzo Insigne, un giocatore che secondo il tecnico non si lascerà distrarre dalle voci di calciomercato. Ovviamente il ragionamento dell’allenatore di Certaldo è valido fino a quando il Napoli riuscirà a mantenere in rosa i migliori giocatori.