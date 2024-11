Napoli primo in Serie A anche per il bilancio, i numeri di De Laurentiis cambiano le regole

Il club azzurro detiene i tre migliori risultati di bilancio nella storia del campionato

Il Napoli continua a dominare non solo sul campo ma anche nei conti. L’ultimo bilancio del 2024 ha fatto registrare un utile di oltre 63 milioni di euro, confermando il club di Aurelio De Laurentiis come modello di gestione virtuosa in Serie A.

Un risultato straordinario che si inserisce in una storia di successi finanziari senza precedenti: il record assoluto appartiene infatti al Napoli con 79,7 milioni nella stagione dello Scudetto, seguito dai 66,6 milioni dell’esercizio 2016/17 e dai 63 milioni attuali. Un trittico di risultati che certifica come il modello De Laurentiis stia rivoluzionando il calcio italiano.

Nella top 10 degli utili più alti compaiono sei società diverse. Oltre al dominio azzurro, spiccano Atalanta, Fiorentina, Juventus e Torino. In particolare, viola e biancocelesti sono presenti con due esercizi: la Fiorentina (2017 e 2021/22) e la Lazio (2017/18 e 2023/24).

Da segnalare come tutti i migliori risultati della Serie A siano successivi al 2016, segno di una maggiore attenzione alla sostenibilità nell’ultimo decennio e di un aumento dei ricavi, trainato dalla crescita del calciomercato che ha generato plusvalenze sempre più significative. Ma nessuno come il Napoli è riuscito a fare della gestione virtuosa un vero e proprio marchio di fabbrica.