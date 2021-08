Tuttosport – Koulibaly ha un grade sogno: lo ha comunicato al Napoli

Kalidou Koulibaly sul calciomercato è una delle prospettive del Napoli, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Secondo quanto riferisce Tuttosport il calciatore a meno di clamorosi cambi di scena dell’ultimo minuto non lascerà Napoli. Anzi si parla di una possibilità di restare in azzurro a lungo. Il giocatore è stato messo al centro del progetto da Luciano Spalletti ed anche nella prossima stagione sarà a capo della difesa partenopea. Dopo un anno non proprio al massimo, Koulibaly ha intenzione di far vedere di nuovo tutte le sue qualità.

Koulibaly: Napoli a vita

Secondo Tuttosport oramai la volontà del giocatore è chiara: chiudere la carriera al Napoli. Ecco perché a mercato chiuso non si esclude la possibilità che il giocatore incontri la società per trattare un nuovo contratto. Koulibaly ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023, il difensore senegalese ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia azzurra. Inoltre non è mai detto una parola fuori posto, mai una polemica. Cosa che ha sottolineato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha utilizzato parole importanti per il difensore, facendo capire che è uno dei leader dello spogliatoio, un esempio da seguire, stimato da società e tecnico.

